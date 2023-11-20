İzmir’de İsrail eylemi: Silahı kafasına dayadı
İzmir'de elinde Türk bayrağı olan kişi, yere serdiği İsrail bayrağının üzerine basıp, başına tabanca dayadı. Polis, kişiyi ikna etmeye çalışıyor.
Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi.
Daha sonra eline Türk bayrağı alan isminin Muhammet olduğu öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı.
Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, kişinin elindeki tabancayı bırakması için çabalarını sürdürüyor.
Şahsın aracına astığı pankartta bir kurt, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları bulunuyor.
Pankartta ise "İzmir halkının yüreği büyüktür. Allahımız birdir, dinimiz birdir. Türk Kürt birdir" ifadeleri yer alıyor.
Şahsın aracının çekildiği görüntülere yansıdı.
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