İsrail'den Cebaliye Mülteci Kampı'na uyarı: 'Terk edin'
İsrail, Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletirken Cebaliye Mülteci Kampı'ndakilere "terk edin" uyarısı yaptı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Cebaliye Mülteci Kampı yakınlarındaki mahallelere yönelik operasyonlarını genişlettiğini açıkladı.
AFP'de yer alan habere göre, İsrail ordusu, Cebaliye Mülteci Kampı ve kampın yakınlarındaki sahil kampı sakinlerini tahliye etmeleri konusunda uyardı.
İsrail ordusu, askerlerin "teröristleri hedef aldığı ve Hamas altyapısını vurduğu" gerekçesiyle Cebaliye Mülteci Kampı'nın hedef alınan bölgeler arasında olduğunu söyledi.
İsrail ordusu, BM'ye ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirilen saldırılardan bahsetmeden "Cebaliye bölgesinde meydana gelen bir olayın" incelendiğini açıkladı.
İsrail, yerinden edilen insanların barındığı BM'ye ait Fakhoora Okulu'na ikiz saldırılar düzenlemiş ve 80'den fazla kişinin ölmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Cenazede gerginlik!
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Banka şubelerine kilit!