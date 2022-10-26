İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
İzmir'in 5 ilçesinde sigara kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonda, 3 milyon 680 bin doldurulmuş sigara ile 4 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik Çiğli, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
3 MİLYON 680 BİN DOLDURULMUŞ SİGARA...
Belirlenen 16 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 milyon 680 bin doldurulmuş sigara ile 4 bin elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen sigaralar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü.
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