İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in 5 ilçesinde sigara kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyonda, 3 milyon 680 bin doldurulmuş sigara ile 4 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:01
İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik Çiğli, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 MİLYON 680 BİN DOLDURULMUŞ SİGARA...

Belirlenen 16 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 milyon 680 bin doldurulmuş sigara ile 4 bin elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen sigaralar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü. 


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