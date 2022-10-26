İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:01

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik Çiğli, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 MİLYON 680 BİN DOLDURULMUŞ SİGARA...

Belirlenen 16 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 milyon 680 bin doldurulmuş sigara ile 4 bin elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen sigaralar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü.