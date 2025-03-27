İzmir'de kadın cinayeti: Havlupana asılı cesedi bulundu

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:46

İzmir’de “İntihar” Dosyası Cinayete Döndü: Duygu Bölükbaş’ın Erkek Arkadaşı Emre Turan’ın Tutukluluğuna Devam Kararı

3 Kasım 2022'de meydana gelen olayda Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile yaşadığı evde havlupanda asılı olarak bulundu. Olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra tutuklanan Duygu Bölükbaş’ın erkek arkadaşı Emre Turan’ın yargılanmasına devam edilirken, duruşmada dinlenen tanıklar, Duygu’nun şiddete maruz kaldığını ve Emre Turan’dan korktuğunu söyledi.

TIRNAKLARINDA VE KIYAFETLERİNDE DNA’SI BULUNDU

3 Kasım 2022’de gerçekleşen olay sonrası Emre Turan ve halası S.T., Bölükbaş’ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden alınan rapor, Duygu Bölükbaş’ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan’a ait DNA izlerine rastlandığını ortaya koydu.

Ailesi ve yakınları da Duygu’nun intihara meyilli biri olmadığını belirtirken, apartman güvenlik görevlilerinin ifadesinde, Emre Turan’ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi. Tüm bu bulgular ışığında savcılık, olayın "kasten öldürme" suçuna girdiğine karar verdi ve Emre Turan hakkında geçen yıl Mart ayında yakalama kararı çıkardı.

Sanık Emre Turan, 22 Mart 2024’te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TANIK: "DUYGU, EMRE’DEN KORKUYORDU, ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORDU"

Davanın İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tanıkların ifadeleri, Duygu’nun ölümünün kadın cinayeti olduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdi.

Sitede market işleten ve Duygu’nun arkadaşı olduğunu belirten tanık A.Y, Bölükbaş’ın kendisine, defalarca şiddet gördüğünü anlattığını ve Emre Turan’dan korktuğunu söyledi:

“Emre’den korkuyordu. Her türlü şiddete maruz kaldığını, uyguladığını söylüyordu. Vücudundaki morlukları gösteriyordu. Bir gün telefonla arayıp kavga ettiklerini ve Emre’nin kendisini İstanbul’a gönderdiğini söylemişti. Ben de gelmemesini, kendini kurtarmasını söyledim.”

Aynı tanık, olay günü ambulans geldiğinde Emre Turan’ın rahat tavırlarını gözlemlediğini aktardı:

“Emre merdivende yalnız başına oturuyordu. Sedyeyle bembeyaz örtüyle birini çıkardılar. Kadın olduğunu duyunca Duygu olduğunu anladım. Emre gayet sakin ve rahattı, hiç üzülmüş gibi değildi. Kaygılıydı. İş yerime gelen bazı müşterilerim o akşam Duygu’nun yardım çığlığını duyduklarını söylediler.”

Sitenin resepsiyon görevlisi Ş.B. ise olay günü Emre Turan’a ulaşmak için birçok kez arama yaptığını, ancak uzun süre yanıt alamadığını belirtti.

SANIK AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA: "TANIKLARIN GÖRGÜSÜ YOK"

Sanık Emre Turan hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, avukatı Muhammet Emre Tayyar tanıkların beyanlarına karşı çıkarak, “Tanığın bilgisi ve görgüsü yok” dedi.

“Bu beyanlar basında yer alacak ve olmayan hususlar yaşanmış gibi gösterilecek. Adli tıp raporunda ölüm nedeni ‘asılma’ olarak geçiyor, boğulma olsaydı farklı bir tanımlama olurdu.”

Ancak savcılık, Emre Turan’ın tutukluluk hâlinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk sürecinin devamına karar vererek Duygu Bölükbaş’a ait telefonun bilirkişiye gönderilmesine ve davanın 16 Mayıs’a ertelenmesine karar verdi.