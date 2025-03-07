Mardin'de kadın cinayeti: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mardin'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Yıldız Cam, hayatını kaybetti.

Mardin'de kadın cinayeti: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:08

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir binadan peş peşe silah sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız Cam'ı kanlar içerisinde yaralı halde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olduğu belirlenen Cam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cam, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cam’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Sağlık #hayatını kaybetti #Devlet hastanesi

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