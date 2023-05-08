İzmir'de kadın cinayeti: Katil erkek silahla teslim oldu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 22:38

Güncelleme: 08.05.2023 - 22:38

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa satın alan Tuba Algül ve eşi Bişar Algül arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 5 çocukları bulunan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla Tuba Algül’e ateş açarak kaçtı. Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tuba Algül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Algül’ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİLAHLA TESLİM OLDU

Eşi Tuba Algül'ü öldürüp kaçan Bişar Algül bugün olayı gerçekleştirdiği silahla Ovakent Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.