Adana'da kadın cinayeti: 3 kurşunla öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlatıldı

DHA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:36
Abone Ol google-news

Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi.

Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.


Adana Ceyhan kadın cinayetleri

İlgili Haberler

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 21 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 21 kadın öldürüldü
Kadın cinayetlerini anlatan Ten Rengi perde açtı

Kadın cinayetlerini anlatan Ten Rengi perde açtı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Türkiye'de 2022'de 334 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Türkiye'de 2022'de 334 kadın öldürüldü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler