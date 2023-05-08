Adana'da kadın cinayeti: 3 kurşunla öldürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlatıldı
Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi.
Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
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