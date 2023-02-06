İzmir'de kadın sayısı erkekleri geçti!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 14:51

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 kişi olduğunu açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İZMİR'DE NÜFUS 4 MİLYON 462 BİN 56 OLDU

İzmir nüfusu 2021 yılına göre 36 bin 267 kişi artarak 4 milyon 462 bin 56 kişi oldu. İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,7 ile 2 milyon 215 bin 716 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,3 ile 2 milyon 246 bin 340 kişi olarak gerçekleşti.

İZMİR NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI ARTTI

Türkiye'de 2021 yılında 33,1 olan ortanca yaş, 2022 yılında 33,5'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü. İzmir'de ise 2021 yılında 37,6 olan ortanca yaş, 2022 yılında artarak 38,0’a yükseldi.

NÜFUSU EN YÜKSEK İLÇE BUCA OLDU

İzmir'de nüfusu en yüksek ilçe 522 bin 404 ile Buca olurken, Buca’yı 479 bin 338 ile Karabağlar, 454 bin 470 ile Bornova, 346 bin 264 ile Karşıyaka izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 12 bin 30 ile Beydağ oldu.