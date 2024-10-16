İzmir’de kadınlar, katillere, tacizcilere, cezasızlığa karşı yürüdü

Yayınlanma: 16.10.2024 - 19:25

Güncelleme: 16.10.2024 - 19:25

Kadın cinayetlerinin siyasi iktidarın söylediği gibi münferit olaylar olmadığını ifade eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir İl Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, ‘’Bu ülkede her gün üç kadın vahşice öldürülüyor. Bu cinayetler münferit olaylar değildir, siyasi iktidarın aile odaklı politikalarının sonucudur” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmamasının kadın cinayetlerini artırdığını vurguladı.

"SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ’’

Osmanoğulları sözlerine şöyle devam etti: ‘’Kadın cinayetlerini işleyenler çocuk istismarını gerçekleştiren failler ‘uyuşturucu kullanıyordu, bilgisayar bağımlısıydı’ diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. İstanbul’da vahşice hunharca öldürülen ikbal defalarca şikayetçi olmuş ama hiçbir işlem yapılmamış. Ayşenur ve İkbal vahşice öldürüldükten sonra onları korumak ile sorumlu olan Aile Bakanı taziye ziyaretine gidiyor. Sayın Aile Bakanı senin asli görevin İkbal ve Ayşenur’u korumak. Tıpkı koruyamadığın sadece cenazesine gittiğin Narin gibi...’’

VAHŞET VE CEZASIZLIK VURGUSU

Osmanoğulları, İstanbul'da öldürülen İkbal'in defalarca şikayetçi olmasına rağmen korunamadığını belirterek, “Koruma kararlarına rağmen öldürülen kadınları korumayanlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı?” diye sordu. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı başsağlığı ziyaretlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Bu ülkede kadınların asla kendilerini güvende hissetmediğini belirten Osmanoğulları, ‘’Yıllardır hayata geçirilen kadın düşmanı politikalar nedeniyle kadınlar, yaşamın hiçbir alanında eşit ve özgür değiller” dedi. Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'in durumuna da dikkat çekerek, benzer olayların önlenmesi için gerekli adımların atılmadığını vurguladı.

KADINLAR, MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

Kadınlar, öldürülen kadınların hesabını sormak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Osmanoğulları, “Biz örgütlü kadınlar, adalet sağlanana kadar tek bir kadın öldürülmeyene kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Genç Feministler Federasyonu ise "Tüm öldürülen kadınlar, çocuklar, hayvanlar için buradayız. Görüyoruz ki bizden rahatsız olanlar da var. Rahatsız olmaya devam edebilirler arkadaşlar. Çünkü biz sokakları da, kampüsleri de terk etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İŞÇİLERE DESTEK

Öte yandan yürüyüşün bitiminde Fernas Madencilik işçileri ile bir araya gelen topluluk, ücretlerinin iyileştirilmesi, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınması talebiyle direnişte olan Fernas Madencilik işçileri içinde destek çağrısı yaparak bir an önce işçilerin haklarını verilmesini talep etti.