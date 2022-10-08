İzmir’de kadınlar Mahsa Amini için sokağa çıktı: 'Cesaretle haykıracağız'

İzmirli kadınlar, Mahsa Amini için tek yürek oldu. Eylemin adresi Efes Selçuk’tu. “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganları atılan gösteriye Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye çalışanları, STK’ler ve yurttaşlar katıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
İzmir’de kadınlar Mahsa Amini için sokağa çıktı: 'Cesaretle haykıracağız'
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Açıklama metni 13 yıldır Efes Selçuk’ta yaşayan İranlı Azade Ramazani Tebriz, yaptığı konuşmasında “Bütün insanların hür doğduğuna ve hür yaşaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İranlı kadınların ataerkil rejime karşı 43 senedir süren mücadelesinden gurur duyduklarını belirten Tebriz, “Biz, anavatanımızın dışında yaşayanlar, cesaretlerimizi her yerde haykırıyoruz ve haykıracağız” diye konuştu.


İzmir masha amini İran

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