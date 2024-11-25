İzmir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü: 'Bu yıl erkekler 327 kadını öldürdü, 240 kadının ölümü şüpheli olarak kaydedildi'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 20:19

Güncelleme: 25.11.2024 - 20:33

Basın açıklamasında, 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde faşist diktatörlüğe karşı mücadele verirken tecavüze uğrayarak öldürülen Mirabel kardeşlerin anısı vurgulandı.

Açıklamada, “Bugün dünyanın dört bir yanında faşist diktatörlüklere, erkek-devlet şiddetine, yoksullaştırma ve aile politikalarına, savaşa karşı emeğimiz, bedenimiz, haklarımız ve hayatlarımız için sokaklardayız. Hikayesi yarım bırakılmış tüm kadınların öfkesiyle, göç yollarında, evlerde, okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda şiddete, tecavüz ve tacize karşı birbirinin elini sıkıca tutan kız kardeşlerimizden ve Mirabel’lerin kanat çırpışından aldığımız güçle buradayız” ifadeleri kullanıldı.

“KADIN CİNAYETLERİNİN SORUMLUSU DEVLET POLİTİKALARI”

Kadınların elde ettiği haklara yönelik saldırılara dikkat çekilen açıklamada, AKP-MHP ittifakının İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesi, 6284 Sayılı Kanun’u zayıflatma girişimleri ve kadınlara yönelik şiddeti cezasız bırakma politikaları eleştirildi. Kadın cinayetlerinin bireysel olaylar değil, sistematik bir sorun olduğu ifade edilerek, “2024 yılı başından bu yana erkekler 327 kadını ve 39 çocuğu öldürdü, 240 kadının ölümü şüpheli olarak kaydedildi” denildi.

ALİ YERLİKAYA VE LATİF AYDEMİR TEPKİSİ

Basın açıklamasında "İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP'li meclis üyesi Latif Aydemir, 'öldüren kadar ölenlerde suçlu' diyerek katledilen kadınları suçladı. Daha birkaç gün önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, kadınların “bizi aramak yerine kapıyı açtığı için” öldürüldüğünü söyledi" denildi.

Kadınlar, ekonomik ve sosyal güvencelerin sağlanması, şiddet ve istismarın önlenmesi, kamusal kreşlerin açılması ve eşit işe eşit ücret taleplerini bir kez daha dile getirdi. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirilmesi, 6284 Sayılı Kanun’un etkin uygulanması ve çocuklara yönelik şiddeti önleyen Lanzarote Sözleşmesi’nin gereğinin yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.

KADINLAR YOKSULLAŞTIRMA POLİTİKALARINA KARŞI SES YÜKSELTTİ

Kadınlar, ekonomik ve sosyal güvencelerin sağlanması, kamusal kreşlerin açılması, şiddet ve istismarın önlenmesi taleplerini dile getirdi. Orta Vadeli Program’ın kadınları daha da yoksullaştırdığı belirtilerek, Selçuk’ta devrilen sobadan sızan gaz nedeniyle 5 çocuğun hayatını kaybettiği trajedi hatırlatıldı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Her şeyi paraya bağlıyorsunuz” açıklamasına tepki gösterilerek, kamusal kreşlerin eksikliği ve doğum kontrol yöntemlerine erişim engelleri eleştirildi.

2025 bütçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan 130 milyar TL’nin dikkat çektiği açıklamada, kadınlara ayrılan günlük kişi başı bütçenin sadece 38 kuruş olduğu vurgulandı. “Bu tablo, kadın ve çocukların haklarını hiçe sayan politikaların sonucudur” denildi.

Kadınlar, her geçen gün artan baskılara ve şiddete karşı dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatarak, “Yaşasın kadın dayanışmamız! Yaşasın mücadelemiz!” sloganlarıyla seslerini yükseltti. Basın açıklaması, “Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” sözleriyle son buldu.