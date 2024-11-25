Konyaaltı Belediyesi’nden ‘kadına şiddete’ karşı mesaj

Yayınlanma: 25.11.2024 - 18:01

Güncelleme: 25.11.2024 - 18:24

Antalya Konyaaltı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak için bir kampanya gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddeti haklı göstermek için kullanılan bahaneleri reklam panolarına taşıdı. İlçenin sokaklarında 4 gün boyunca bahaneler asılı kaldı. 25 Kasım gecesi Belediye Başkanı Cem Kotan, kadın çalışanlarla birlikte bahaneleri panolardan sökerek “Şiddete bahane yok” mesajı verdi.

BAHANELERİ SÖKÜP ATTILAR

Panolarda toplumda kadınların sıkça karşılaştığı, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi şiddet türlerinin bahaneleri 4 gün boyunca kentin sokaklarına taşındı. Çevrimiçi mesajlar, sosyal medya paylaşımı ve mahkeme tutanağı şeklinde yazılan “Senin yüzünden oldu”, “O saatte orada ne işi vardı”, “Mini etek giymişti”, “Çok seviyorum kıskandım”, “Şifrelerini benimle paylaşmadı”, “Sinirlerime hakim olamadım”, “Kırmızı ruj sürmüştü”, “Yemeğin tuzu fazlaydı”, “Maaş kartını bana vermedi” bahaneleri, birim müdürleri, Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal ve Başkan Kotan tarafından sökülüp atıldı ve altından “Şiddete bahane yok. Şiddetle mücadelede kadınların yanındayız” mesajı çıktı.

'ŞİDDETİN BAHANESİ OLMAZ'

Kotan, “Şiddetin bahanesi olmaz, olamaz. Kadınların hayatını zorlaştıran ve onları mağdur eden bu tür gerekçeler, artık toplumda hiçbir şekilde kabul görmemeli. 25 Kasım vesilesiyle bu mesajı güçlü bir şekilde vermek istedik. Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi. Ayrıca belediye, söküm işlemi sırasında çekilen videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyayı dijital ortamda da genişletti.