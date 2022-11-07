İzmir'de kamyonun çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi
İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Torbalı-Selçuk karayolunun Belevi Mahallesi yakınlarında, bisikletiyle ilerleyen Şevket Kıvılcım'a (34) çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Kıvılcım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kaçtığı öğrenilen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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