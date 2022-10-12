Yaya geçidinde minibüsün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden geçen bisikleti yaşlı adama minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:41
Yaya geçidinde minibüsün çarptığı bisikletli ağır yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Sinop istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 55 NM 812 plakalı minibüs, yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ali Bayram B.'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 



Samsun bisiklet yaya geçidi

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