İzmir'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
İzmir'de hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki Salim Çokal, yaşamını yitirdi.
İzmir'in Bergama ilçesinde K.M. (42) idaresindeki 35 AAB 389 plakalı hafriyat kamyonu, bir inşaatın şantiye sahasına girerken kaldırımda bulunan Salim Çokal'a çarptı.
Yaralanan Çokal, kaldırıldığı Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü K.M., gözaltına alındı.
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