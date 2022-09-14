Kayseri'de feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde 13 Eylül Salı akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ş.K. yönetimindeki 38 ABP 077 plakalı otomobil, 01 YL 708 plakalı otomobil ve Y.Y. yönetimindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet çarpıştı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Çarpmanın etkisiyle kazanın meydana geldiği alan savaş alanına döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Y.Y., yolcu kısmında oturan D.B. hafif yaralanırken, 38 ABP 077 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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