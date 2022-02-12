İzmir'de kask takmayan motosikletli hayata tutunamadı
İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kask takmadığı iddia edildi.
Kaza, 9 Şubat akşamı saat 23.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır Kocabıyık (26) idaresindeki motosikletin lastikleri, seyir halindeyken yolun kenarında bulunan mazgallara girdi. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, savrularak yolun yanındaki ağaca çarptı.
Ağaca çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Bahadır Kocabıyık sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde polis ekipleri incelemede bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan kaza esnasında kask takmadığı iddia edilen ve kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Bahadır Kocabıyık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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