Kazada ölen üniversiteli Ahmet, okul harçlığı için motokuryelik yapıyormuş
Ankara'da, otomobilin motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden kurye Ahmet Rüştü Bayar (22), memleketi Çankırı’da toprağa verildi. Bayar'ın Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde; İ.C.’nin aracının savrulup, kaldırıma çarparak, hava yastığı açık halde motosiklete çarptığı görüldü.
Dün Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde gerçekleşen kazada İ.C. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptıktan sonra hava yastığı açık olarak önündeki kurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye Bayar, yola fırlarken otomobil de yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Bayar ve otomobil sürücüsü İ.C., kazada ağır yaralandı.
Sağlık görevlilerince ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İ.C.'nin ise tedavisi sürüyor.
OKUL HARÇLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ
Motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve okul harçlığını çıkarmak için bir süre önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Bayar için memleketi Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Türbaşı köyünde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Bayar’ın iş yerinden ve üniversiteden arkadaşları ile yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken acılı anneyi de Bayar'ın arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Ahmet Rüştü Bayar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra toprağa verildi.
ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE HAVA YASTIĞI AÇILMIŞ
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; İ.C.’nin aracının savrulup, kaldırıma çarptığı, park halindeki araçları sıyırarak, hava yastığı açık olarak motosiklete çarptığı anlar yer aldı.
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