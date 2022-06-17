İzmir'de katliam: 2 çocuğunu öldüren polis yaşamına son verdi

17 Haziran 2022 Cuma, 17:24

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı 9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan M.A, eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldürdü. M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Diğer yandan İzmir Valiliğinden olaya ilişkin açıklama yapıldı. "İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.A. 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A ve D.S.A'yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir" denilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.