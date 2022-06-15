Süleyman Soylu’ya soru önergesi: 'Polisler neden kendine kıyıyor?'
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, polis intiharlarına dikkat çekerek konuyu Meclis’e taşıdı. Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Şırnak’ta kendini öldüren polis görevlisi Alparslan Soylu’nun bıraktığı not sonrası “emniyette mobbing” iddiaları tartışılmaya başlandı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu Meclis’e taşıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Türkkan, polis intiharlarına dikkat çekerek 2021’de 109, Mayıs 2022’ye dek ise 25 polisin intihar ettiğini anımsattı. Türkkan, Soylu’ya şu soruları yöneltti: “Polis intiharlarına ilişkin bir inceleme ve araştırma yapıldı mı? İntihara neden olan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışma ve düzenleme var mı? İntiharların önüne geçmek için düzenleme ve iyileştirme yapılacak mı? İntiharlarla ilgili soruşturma süreçleri işletiliyor mu? Sorumluluğu tespit edilen amirlerle ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanıyor?”
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