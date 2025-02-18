İzmir'de kent genelinde operasyon: 28 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Urla ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 2’si çocuk 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına 16 Şubat Pazar günü saat 01.30’da Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı geldi.
Harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından lastik bot içerisindeki 2’si çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.
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