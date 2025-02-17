İzmir'de 75 yaşındaki babasına bıçakla saldırdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı. Jandarma şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'de 75 yaşındaki babasına bıçakla saldırdı
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 21:58

Üç Eylül Mahallesi'nde Rıza T. (42) ile babası Hasan T. (75) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Rıza T, yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hasan T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma şüpheliyi gözaltına aldı.


Etiketler: #İzmir #bıçak #Baba

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