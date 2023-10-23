İzmir’de ’kimyasal atık’ şüphesi: İnceleme başlatıldı!

İzmir’in Menderes ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir alandan çevreye yayılan kötü koku üzerine, ‘kimyasal atık’ şüphesiyle bölgede inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:40
İzmir’de ’kimyasal atık’ şüphesi: İnceleme başlatıldı!
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Edinilen bilgiye göre, İTOB Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir noktadan çevreye yayılan kötü koku, yurttaşları tedirgin etti. 

Bunun üzerine çevre sakinleri, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne ihbar etti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, kötü kokunun geldiği tahmin edilen toprak bölgede iş makinesi ile çalışma başlattı. 

Yapılan kazı ile toprak altındaki atığa ulaşan ekipler, kötü kokuya neden olan maddeyi tespit edebilmek için numune aldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.


İzmir kimyasal atık inceleme

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