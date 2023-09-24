Arıtma tesisinde facia: Kimyasal atık havuzuna düşen 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:11

Güncelleme: 24.09.2023 - 17:25

Edinilen bilgiye göre olay, Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık Serbest Bölge Arıtma Tesisleri’nde çalışan Yusuf Şimşek (41) isimli işçi ile bir arkadaşı kimyasal atık havuzuna düştü.

Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Ekipler havuza girerek iki işçiyi de çıkardı. Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer işçi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.