Arıtma tesisinde facia: Kimyasal atık havuzuna düşen 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde kimyasal atık havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

AA/İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:11
Arıtma tesisinde facia: Kimyasal atık havuzuna düşen 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay, Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık Serbest Bölge Arıtma Tesisleri’nde çalışan Yusuf Şimşek (41) isimli işçi ile bir arkadaşı kimyasal atık havuzuna düştü.

Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Ekipler havuza girerek iki işçiyi de çıkardı. Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer işçi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.


Player Alanı
Adana Yumurtalık iş cinayeti

İlgili Haberler

İSİG’ten iş cinayetleri raporu: En az 889 işçi hayatını kaybetti

İSİG’ten iş cinayetleri raporu: En az 889 işçi hayatını kaybetti
İSİG’den ‘iş cinayetleri’ raporu: AKP’li yıllarda işçi ölümleri 31 bini aştı

İSİG’den ‘iş cinayetleri’ raporu: AKP’li yıllarda işçi ölümleri 31 bini aştı
İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 3 ayda 463 işçi hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 3 ayda 463 işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler