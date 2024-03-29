İzmir'de kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan erkek yakalandı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 08:50

Güncelleme: 29.03.2024 - 08:51

Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N, ailesine, ziyaret için eve gelen T.A'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini anlattı.

Durumu polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen T.A. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.