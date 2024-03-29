İzmir'de kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan erkek yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.
Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İ.N, ailesine, ziyaret için eve gelen T.A'nın (49) kendisini taciz ve tehdit ettiğini anlattı.
Durumu polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edilen T.A. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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