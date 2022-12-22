İzmir'de köpeği yakarak öldüren caniye tahliye
İzmir'de, kilitli kulübe içerisinde duran köpeği yakarak öldüren Ö.F.B. isimli sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
İzmir Seferihisar'da 13 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, demir kafesli bir kulübenin yakıldığı ve içindeki köpeğin öldüğü tespit edilmiş, Ö.F.B. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Devam eden yargılama kapsamında Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.F.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Köpeğin sahibi Furkan Pınar ile taraf avukatları davada hazır bulundu. Duruşma, basın ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirildi.
Duruşmada olaya ilişkin tanıklar dinlenirken Antalya ve İzmir Barosu ile Seferihisar Doğa ve Hayvan Hakları Derneği'nin davaya katılım talepleri kabul edildi.
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Hakim, sanık ve avukatının tutuksuz yargılanma talebini kabul ederek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 19 Ocak 2023'e erteledi.
Öte yandan duruşma sonrası bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, Seferihisar Adliyesi önünde toplanarak protesto eylemi yaptı.
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