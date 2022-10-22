İzmir'de 'kumar' baskını: 186 kişiye 338 bin TL ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynandığı için daha önce mühürlenen 2 kahveye yapılan operasyonlarda, suçüstü yakalanan 186 kişiye toplam 338 bin 334 TL ceza kesildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce mühürlenen Bornova'nın Gökdere Beşyol Mahallesi'ndeki 2 kahvede yine kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İŞLETME SAHİPLERİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Ekipler, 21 Ekim gecesi adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 186 kişiye toplam 338 bin 334 TL ceza kesildi.
İşletme sahipleri İ.A. ve G.A. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.
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