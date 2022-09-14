İzmir'de kumar operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynatıldığı suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kumar oynarken suçüstü yakalananlara para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerinde Ö.I. ve S.S'nin iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı. Adreslere baskın düzenleyen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 91 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
CEZA YAĞDI
İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı. Kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.
Video Haberler
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'