Gaziosmanpaşa'da iş hanına 'sanal kumar' baskını

11 Eylül 2022 Pazar, 13:52

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde geçen perşembe, bir iş hanı içinde sanal kumar oynandığını tespit eden polis, operasyon düzenlendi. 37 kişiyi gözaltına alan polis 30 şüphelinin bilgisayar masasında sanal kumar oynadığını tespit etti.

Mekanda yapılan aramada ele geçirilen 59 adet dizüstü bilgisayar, 15 adet bilgisayar kasası, 16 adet mönitör, 5 adet çarkıfelek, 2 adet internet dağıtım cihazı, 1 adet televizyon ve pos cihazına el konuldu.

UZAKTAN BİLGİSAYAR İLE KONTROL EDİLİYORMUŞ

Sanal kumar oynatılan mekanın, kamera sistemleri ile giriş çıkışları denetlendiği ve asansör sistemini de uzaktan bilgisayar ile kontrol edildiği tespit edildi.

Sanal kumar oynadığı tespit edilen 30 şüpheliye kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 54 bin 570 lira cezai işlem uygulandı.

İşyeri sorumlusu 1 şüpheli hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.