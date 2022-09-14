İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye ceza yağdı

İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 91 kişiye toplam 165 bin 529 lira ceza kesildi.

DHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:10
İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye ceza yağdı
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İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerinde tombala oynatıldığı bilgisini alıp, harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 12-14 Eylül'de operasyonlar düzenledi.

İŞLETME SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda suçüstü yakalanan 91 kişiye, toplam 165 bin 529 lira ceza uygulandı.

İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. ise ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı. 


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