İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye ceza yağdı
İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 91 kişiye toplam 165 bin 529 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerinde tombala oynatıldığı bilgisini alıp, harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 12-14 Eylül'de operasyonlar düzenledi.
İŞLETME SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda suçüstü yakalanan 91 kişiye, toplam 165 bin 529 lira ceza uygulandı.
İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. ise ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.
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