İzmir'de kurban keserken yaralanan 416 kişi hastanelere başvurdu
İzmir'de kurban keserken yaralanan 416 kişi, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 05.00 ile 18.00 arasında kurban kesimi sırasında yaralanan 416 kişinin, hastanelerin acil servisine başvurduğu belirtildi.
Açıklamada söz konusu kişilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.
Öte yandan Buca Belediyesi zabıta ekipleri, Zafer Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında hayvan atıklarının çevreye döküldüğü ihbarı üzerine bölgede incelemelerde bulundu.
Kesim izni verilen mülkiyetteki kişinin kurallara uymadığını tespit eden ekipler, Kabahatler Kanunu'nun 43/1 maddesi uyarınca bu kişiye idari para cezası uyguladı ve bölgeyi temizletti.
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