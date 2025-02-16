İzmir'de lastik botta 38 göçmen kurtarıldı: 1 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik botlardaki 38 düzensiz göçmen yakalandı, bir zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de lastik botta 38 göçmen kurtarıldı: 1 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:43

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında 2 lastik botta, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik botlardaki 12'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen #göçmen kaçakçılığı

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