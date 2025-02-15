Sevgililer Günü’nde göçmenlere gözdağı: Trump’tan şiirli tehdit!
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve "sınır çarı" Tom Homan'ın fotoğraflarının yer aldığı 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında, ülkeye gelme niyeti olan düzensiz göçmenlere "sınır dışı ederiz" mesajı verdi.
Beyaz Saray'ın resmi X hesabından, "Sevgililer Günü Kutlu Olsun" başlıklı bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, pembe renkli fotoğrafta, Trump ve Homan'ın ifadeleri olarak, mani şeklinde "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz, sınır dışı ederiz sizi" ifadesi yer aldı.
ABD'ye kaçak yollarla girecek olan düzensiz göçmenlerin engellenmesi konusundaki sert tutumunu her fırsatta dile getiren Donald Trump yönetimi, bu doğrultuda Sevgililer Günü'nü de atlamadı.
Yaklaşık 4 saatte 7,7 milyon görüntülenmeye ulaşırken, 141 bin beğeni ve 29 bin geri paylaşım yapılan mesaja 6 binden fazla yorum yazıldı.
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