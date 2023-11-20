İzmir'de LGBT bayrağı gerginliği!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 18:33

Güncelleme: 20.11.2023 - 18:51

İzmir Barosu, '20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü' kapsamında baro önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Basın açıklamasında açılan LGBT bayrağı nedeniyle avukatlara polis tarafından müdahale edildi.

Polisin bayrağın açılmasının yasak olduğunu iddia etmesine üzerine Baro Başkanı Sefa Yılmaz, böyle bir yasak olmadığını soyledi.

Polis müdahalesi sonrası basın açıklaması sona erdi.

İzmir Barosu'nun basın açıklamasının ardından LGBT dernekleri de aynı yerde basın açıklaması yaptı.