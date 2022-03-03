İzmir'de maden yönetmeliği protestosu: Zeytinlikleri peşkeş çekiyorlar

03 Mart 2022 Perşembe, 09:48

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan "Doğa'nın Çocukları" adlı üniversiteli grup, "Zeytinlere Dokunma! Maden Yönetmeliği’ni Geri Çek" yazılı pankart açtı. "Zeytinler madenden değerlidir", "AKP elini doğamızdan çek" ve "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları atan grup, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Emir Saraçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan Maden Yönetmeliği değişikliğine tepki gösterdi. Yönetmelikle "alanın daha sonra eski haline döndürülmesi" taahhüt edilerek maden sahasında kalan zeytinlerin taşınmasına olanak tanındığına dikkat çeken Saraçoğlu, şunları söyledi:

“Zeytinlik, bir taşınmaz tarım arazisi vasfıdır ve diğer canlıların da yaşam alanıdır. Üzerindeki zeytin ağaçlarının taşınarak vasfının değiştirilmesi, bilimsel açıdan kabul edilecek bir durum değildir. Böyle bir faaliyet zeytinliklerin ve çevresindeki tarım alanlarının bütünlüğünün bozulması ve zarar görmesine sebep olacaktır... Bu karar sadece zeytinliklere yönelik değil. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde doğal bitki örtüsü olarak çoğunlukla eğimli arazilerde yayılım gösteren ve orman arazileri içinde varlığını sürdüren zeytinler ve çevresindeki orman arazileri için bir tehdittir. Yönetmelikteki 'kamu yararı' bahanesi, ÇED, Toprak Koruma Kurulu, kurum görüşleri ve idari yargı süreçlerini bypass etme, uzatma, oldubittiye getirme çabalarıdır. Zeytinliklerin ve tarım alanlarının tahribatına yol açacak bu yönetmelik değişikliğinde kamu yararı olamaz. Uzun zamandır süre gelen çabaların devamı olarak gördüğümüz bu yönetmelik değişikliğiyle zeytin alanlarını sermayeye peşkeş çekerek kar elde etmek için doğa katliamına zemin hazırlamaktadır.”