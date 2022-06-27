İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
İzmir'in Buca ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
İzmir Buca'nın Seyirtepe mevkisindeki makilikte, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter ve 20 arazöz ile ekipler sevk edildi.
Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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