İzmir'de makilik alanda yangın çıktı

İzmir'in Buca ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

DHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:33
İzmir'de makilik alanda yangın çıktı
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İzmir Buca'nın Seyirtepe mevkisindeki makilikte, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter ve 20 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.



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