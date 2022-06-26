Tayland’da yangın: 2 ölü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 3 katlı bir binada çıkan yangında 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 3 katlı bir binada yangın çıktı.
Sabah saatlerinde bina önünde bulunan jeneratörün tamiri sırasında çıkan yangın, kısa sürede diğer katlara ve çevreye sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, binanın üst katlarının depo olarak kullanılması ve binanın tek girişli olması nedeniyle yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından binaya giren itfaiye ekipleri, binadan elektrik jeneratörünü tamir etmeye gelen üç kişiden ikisinin cansız bedenini çıkardı. Hayatta kalan diğer itfaiyeci ise jeneratörü tamir etmek için gelen 2 çalışma arkadaşının patlama esnasında kontrol için içeride bulunduğunu, kendisinin ise patlamanın ardından yolun karşısına kaçtığını söyledi.
Yapılan söndürme çalışmalarının ardından, kullanılamaz hale gelen bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.
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