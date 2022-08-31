İzmir'de metruk binada çökme meydana geldi
İzmir’in Konak ilçesinde, 3 katlı metruk binanın duvarı sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binada kimsenin kalmadığı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.
Olay, saat 05.10 sıralarında Güneş Mahallesi 826 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsenin yaşamadığı metruk bir binanın duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Gürültüye uyanan çevre sakinleri, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis geniş güvenlik önlemi alırken, 110 AKS ekipleri kontrollü bir şekilde inceleme gerçekleşirdi.
Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Binanın tekrar çökme ihtimaline karşı ekipler çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
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