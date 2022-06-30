Samsun’da hastanelerin sistemi çöktü, hastalar ortada kaldı

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Samsun’da Gazi Hastanesi, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sistemden kaynaklanan bir sorun nedeniyle yurttaşlar mağduriyet yaşadı.

Tedavi olmak isteyenlere, “sistemde yaşanan sorun nedeniyle” hizmet verilemediği yanıtı verildi. Kamu hastanelerinde hizmet verilememesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bafra Devlet Hastanesi’ne Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Sinop ve Dikmen ilçelerden gelen hastalar da günün erken saatlerinden itibaren muayene olmak için sıra bekledi. Yurttaşlar özel sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kaldı.