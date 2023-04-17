İzmir’de motosikletli saldırgan iş yerlerini taradı: 1’i ağır 3 yaralı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:32

Güncelleme: 17.04.2023 - 16:58

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Aydın Mahallesi 4328 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli iki kişi motosikletle bölgeye geldi ve motosikletin arkasında bulunan kişi elindeki silahla iş yerlerine rasgele ateş açtı. Mermilerin 3 iş yerine isabet ettiği öğrenilirken, bir endüstriyel mutfak ekipmanları dükkanında bulunan 3 kişi, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yüzlerinin maskeli olduğu ve motosikletle gelip olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dükkanda yaralanan iş yeri sahibi M.E. (27) ile iş yerine müşteri olarak gelen Z.B. (48) ve C.Ö.’ye (69) olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibi M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Z.B. ve C.Ö. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

O ANLARI ANLATTI

Öte yandan, olay esnasında başka bir iş yerinde bulunan Burhan Yıldız, adlı esnaf o anları anlattı. Yıldız, "Motosikletli şahıslar gelirken ateş açtılar. Ses gelince biz de dışarı çıktık. Çok korktuk hepimiz, yanda tekstil çalışanları da vardı o iş yerine mermiler geldi, hepsi korkuyla dışarı çıktı. Yüzlerini kapatmış halde İki kişilerdi, motosikletle gelip sıkıp kaçtılar" diye konuştu.

Polis ekipleri güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için geniş çalışma başlattı.