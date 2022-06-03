İzmir'de Nâzım Hikmet için özel sergi

03 Haziran 2022 Cuma, 06:36

“Dünya Çevre Günü” etkinlikleri kapsamında bugün kapılarını açacak olan “Dünya karikatürcülerinin çizgileriyle dünya şairi Nâzım Hikmet” adlı karikatür sergide Nâzım Hikmet Ran’ı konu alan karikatürler İzmirlilerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle düzenlenecek etkinliğe Mustafa Necati Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 30 Haziran’a kadar açık olacak sergide sanatseverler, ulusal ve uluslararası karikatür sanatçılarının Nâzım Hikmet’i konu alan eserlerini görme fırsatı yakalayacak.