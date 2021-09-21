İzmir'de öğrencilerin barınma isyanı

21 Eylül 2021 Salı, 10:09

Üniversite öğrencilerinin İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’nda başlattığı eylem İzmir'de de yankı buldu. Yüksek ev kiraları ve yurtların yetersizliği nedeniyle kalacak yer bulmakta güçlük çeken üniversite öğrencileri, DEÜ kampüsünün bulunduğu Buca'da eylem yaptı. "Yurtsuzlar" adı altında toplanan öğrenciler, Buca'daki Hasanağa Parkı'nda bir araya geldi. “Barınamıyoruz, Sokaklardayız” yazılı pankart açan öğrenciler, parkta sabahlayacaklarını açıkladı.

Pandemi ve ekonomik krizin faturasının kendilerine çıkarıldığını, emlakçıların da fırsatçılık yapıp ev kiralarını yükselttiğini savunan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ise yetersiz kaldığını dile getirdi.

Öğrenciler, "Halkı yanında olmayan iktidar bugün özel sermayeyi destekliyor. İnsan onuruna yakışmayan evlerde fahiş fiyatlarını ödememize sessiz kalan iktidar öğrencilere maddi olanak sağlamıyor. Üniversiteli öğrenciler olarak bu sömürünün karşısında omuz omuz direnmeliyiz. Biliyoruz ki birlikte hareket edersek başarırız ve bu fahiş bedelleri ödemek zorunda kalmayız" açıklamasını yaptı.

Fahiş kira bedellerinin düşürülmesi, kiraya üst sınır getirilmesi ve KYK yurtlarının artırılmasını talep eden öğrenciler, bunlar yerine getiriline kadar çadır eylemine devam edeceklerini söyledi.