İzmir’de okulların korona raporu
Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, okullardaki koronavirüs vaka sayıları hakkında bilgi verdi.
Vaka olan okulların Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde daha çok olduğunu ifade eden Vardal, “1 hafta içinde karantinaya alınan sınıf 72, pozitif öğrenci sayısı 111, pozitif öğretmen sayısı ise 52” dedi.
Okullardaki tedbirlerin yetersiz olduğunu, alınması gereken önlemler için defalarca çağrıda bulunduklarını belirten Vardal, “Okulların açılmasından bu tarafa pandemi yokmuş gibi bir süreç yürüyor. Kalabalık, seyreltilmeyen sınıflar, yeterli temizlik personeli olmayan okullar, ders saatlerinde herhangi bir azaltma yok. Havalandırma konusunda uyarılara rağmen çözüm bulunamadı. Ülke genelindeki pozitif vaka sayısı ve karantinaya alınan sınıflar artıyor” diye konuştu. Acil önlem alınması gerektiğini ifade eden Vardal çözüm olarak “Okullar temizlik personeli açısından desteklenmeli. Öğrenci sayıları azaltılmalı. Kalabalık sınıflarda ikili eğitim yapılabilir” diye konuştu.
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