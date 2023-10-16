İzmir'de 'omuz atma' cinayeti: 3 zanlı tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 19:40
İzmir'de 'omuz atma' cinayeti: 3 zanlı tutuklandı
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Altıntaş Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, dün akşam saatlerinde Semih Köse (30) ile S.B. arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, S.B. yanındaki bıçakla Köse'yi yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. ve T.B'yi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.


İzmir

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