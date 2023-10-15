Bir garip ‘bıçaklı kavga’: İki arkadaş önce birbirlerini bıçakladı, sonra birlikte alışverişe gitti
Kağıthane’de arkadaş olduğu öğrenilen ve alkollü oldukları iddia edilen iki şahıs tartışıp birbirlerini bıçakladı. Hafif şekilde yaralanan iki arkadaş ardından hiçbir şey olmamış gibi o halde tekel bayisine giderek alışveriş yaptı. İki arkadaş olay yerinden kol kola ayrıldı.
İddiaya göre, Kağıthane Çeliktepe’de önceki ay meydana gelen olayda arkadaş olduğu öğrenilen iki şahıs, alkol aldıktan sonra tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirini bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BERABER ALIŞVERİŞ YAPTILAR
Ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ancak ilginç bir olay yaşandı. İki arkadaş birlikte yürüyerek sokakta bulunan bir tekel bayisine girdi. Üstleri kan içinde olan iki arkadaş buradan alışveriş yaptıktan sonra işyerinden ayrıldı.
Sağlık ekiplerinin tedavisini de kabul etmeyen iki arkadaş, birbirlerinden de şikayetçi olmayınca kol kola girip olay yerinden ayrıldı. Yaşanan ilginç anlar hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.
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