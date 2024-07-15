İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:15
İzmir'de orman yangını!
Abone Ol google-news

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

DESTEK ÇAĞRISI

Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli destek çağrısında bulundu.

Çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Çeşme halkı,

Alaçatı Port bölgesinde çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz. Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim."

İLETİŞİM: 0553 594 50 57


İzmir haberleri Yangın haberleri orman yangını haberleri

İlgili Haberler

Marmaris'teki 'tur teknesi' yangınının nedeni belli oldu: 2 gözaltı

Marmaris'teki 'tur teknesi' yangınının nedeni belli oldu: 2 gözaltı
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 4. gününde

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 4. gününde
Erzin’de doğalgaz borusu üzerindeki otluk alanda yangın paniği!

Erzin’de doğalgaz borusu üzerindeki otluk alanda yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler