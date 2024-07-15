Erzin’de doğalgaz borusu üzerindeki otluk alanda yangın paniği!
Hatay’ın Erzin ilçesinde doğalgaz borusu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı. Doğalgaz borusu üzerindeki alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- 'Kimseyi gönderecek değiliz'
- Soylu’nun tasfiye ettiği 15 Temmuz gazisi
- Trump'a suikast yapan kişi hakkında bilinenler
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
- Zanlı gözaltında
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz...'