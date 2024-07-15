Erzin’de doğalgaz borusu üzerindeki otluk alanda yangın paniği!

Hatay’ın Erzin ilçesinde doğalgaz borusu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:01
Erzin’de doğalgaz borusu üzerindeki otluk alanda yangın paniği!
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Edinilen bilgilere göre yangın, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı. Doğalgaz borusu üzerindeki alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.


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