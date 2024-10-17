İzmir'de orman yangını
İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Dikili'nin Demirtaş Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılarak ormana sıçradı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Etiketler: #İzmir #Yangın #orman yangını
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