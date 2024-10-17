İzmir'de orman yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'de orman yangını
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 15:55

Dikili'nin Demirtaş Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılarak ormana sıçradı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.


Etiketler: #İzmir #Yangın #orman yangını

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