İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 13:37

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.


Etiketler: #İzmir #Yangın #orman yangını

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