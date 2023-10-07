İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesi kırsal Küçükkavulcuk Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Alevlere ilk müdahalenin 14 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.
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